FORNITURA GRATUITO O SEMIGRATUITA LIBRI DI TESTO STUDENTI SCUOLA SECONDARIA 1° e 2° grado

La Regione Marche, con decreto n. 1160/IFD del 01/10/2018 ha definito le procedure per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’ a.s. 2018/2019 alle famiglie interessate e aventi diritto. E’ ammesso al beneficio il genitore, o chi rappresenta il minore, appartenente a famiglie in possesso dei seguenti requisiti:

residenza nel territorio del Comune di Ancona;

Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a € 10.632,94 anno 2018

Le domande devono essere consegnate ai “Servizi Scolastici Educativi” – Viale della Vittoria, 39 – III piano, già compilate e con i seguenti allegati:

A) copia ISEE;

B) attestazione della spesa sostenuta per l’acquisto dei libri, timbrata dal rivenditore ;

C) ricevute di pagamento;

DAL 17 OTTOBRE AL 12 NOVEMBRE 2018

nei seguenti giorni e orari:

lunedì, mercoledì, venerdì : 9.00/13.00;

martedì: 15.00 / 17.00; giovedì: 10.00/16.00

N.B. Non saranno accettate richieste presentate oltre il termine indicato

L’assegnazione dei contributi è comunque subordinata all’erogazione delle risorse da parte dello Stato a favore della Regione Marche.

I moduli sono reperibili presso:

a) Segreterie Scolastiche

b) U.R.P. – Ufficio Relazioni con il Pubblico (P.zza XXIV Maggio 1);

c) Servizi Scolastici Educativi (Viale della Vittoria 39 – III piano)

Modello domanda

Attestazione di spesa 2018-19