Conferenza stampa – lunedi 5novembre -di presentazione del primo cantiere di Autocostruzione del Comune di Ancona

Gli Assessori ai LLPP e alla Casa, Paolo Manarini,

ed alle Politiche sociali Emma Capogrossi



sono lieti di invitare i rappresentanti degli organi di informazione



alla presentazione del primo cantiere di Autocostruzione del Comune di Ancona che prevede la realizzazione di appartamenti di Edilizia Sociale Residenziale Convenzionata in via Miglioli, in un’area di proprietà comunale, con il contributo della Regione Marche.

Gli alloggi –di qualità elevata e a basso consumo energetico- saranno assegnati in diritto di superficie ad altrettante famiglie in possesso dei requisiti previsti.

La conferenza stampa si terrà

Lunedì 5 novembre 2018

alle ore 12.00

nella sala giunta del Comune

Interverranno:

Regione Marche – Ass. Anna Casini, Vicepresidente e Assessore all’Urbanistica ed Edilizia sociale

Soggetto Gestore (Consorzio Solidarietà) Dott. Lucio Cimarelli e Dott. Marco Gargiulo,

unitamente ai progettisti e cittadini autocostruttori

Soggetto Finanziatore (Banca Popolare Etica)

Imprese Costruttrici Mulazzani G&G e Subissati