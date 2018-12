AREA DA EVACUARE

La “zona rossa” è un’area i cui confini a grandi linee coincidono a est con Porta Pia/Hotel Seaport, a nord con la parte iniziale di via Flaminia all’incrocio con Via Berti, a ovest con Piazza Ugo Bassi – piazzale Camerino e a sud con gli spazi e le vie alle spalle del complesso degli edifici della Regione Marche. Qui la cartina Ordigno RFI 2018 Tav 02 dettaglio 800 ml A0

COLORO CHE SONO IN GRADO DI RAGGIUNGERE PARENTI O AMICI FUORI DALLA ZONA ROSSA SONO INVITATI A FARLO GIA’ DALLA SERA PRIMA, IN MODO DA RENDERE PIU’ AGEVOLE LO SPOSTAMENTO DI COLORO CHE NON HANNO AUTO O POSSIBILITA’ DI LASCIARE LE LORO CASE AUTONOMAMENTE