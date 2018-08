AGENDA ESTATE, EVENTI DA VENERDI 3 AL 6 AGOSTO 2018

VENERDI 3 AGOSTO

Per “Estate al Parco Belvedere di Posatora” il 3 agosto “SOTTO LE STELLE” con l’osservatorio di Pietralacroce.

Per Lazzabaretto Cinema 2018- alla Mole Vanvitelliana- alle ore 21,30 THE POST Regia di Steven Spielberg. Con Meryl Streep, Tom Hanks. Genere Biografico – USA, 2017, durata 118 minuti. La coppia Streep-Hanks per la prima volta insieme sul grande schermo per un dramma politico alle massime sfere con segreti e rivelazioni, sui diritti e le responsabilità della stampa. Filma Steven Spielberg. Ingresso intero 5€, ridotto 4€

Per la rassegna Tropicittà al Cinema Teatro italia alle 21.30 si proietta IL FILO NASCOSTO regia: Paul Thomas Anderson

Per Ti.Ci.Porto Festival, al Porto Antico, a partire dalle 21.30, Venerdì 3 agosto

Il porto di Ancona e l’identità cittadina Conferenza di Antonio Luccarini, in collaborazione con Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale

Per “Fotografi in Chiesetta” a Santa Maria in Portonovo, dalle ore 21.30 Andrea Tessadori presenta “Le Marche mille angoli da scoprire” musiche originali di Martino Gasparrini, videoproiezione.

SABATO 4 AGOSTO

Questa sera per la rassegna “TEATRO PER TUTTI … UN PO’ DAPPERTUTTTO” organizzata dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica va in scena con ingresso libero alle ore 21,15, al Ghettarello la Compagnia Koinè di Falconara con “Ma che strani parenti”

Ultimi posti disponibili per “APERITIVO CON DELITTO” Sabato 4 agosto, ore 18:30 Pinacoteca Civica. A Palazzo Bosdari è avvenuto un atroce delitto…e stavolta la vittima è Tiziano Vecellio, maestro indiscusso della pittura veneta, osannato ed invidiato dai suoi contemporanei. Chi sarà l’assassino? Gli artisti Lorenzo Lotto, Sebastiano del Piombo, Girolamo Dente, il mercante Luigi Gozzi e affascinanti nobil donne, sono i personaggi della nostra storia. Chi avrà commesso il delitto? Venite a risolvere questo fitto mistero tra invidie, gelosie, bisogno di affermazione e ricchezza. Visita guidata alla collezione di pittura veneta, gioco ed aperitivo. Ingresso biglietteria vicolo Foschi, 4

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA telefonando al numero 0712225047(negli orari di apertura) o scrivendo a museicivici.ancona@gmail.com

Prenotazione entro le ore 19 di venerdì 3 agosto! Il gioco si svolge in tavoli da 6. Sarà cura dell’organizzazione predisporre i partecipanti ai tavoli secondo le esigenze del gioco in accordo con le vostre richieste. Quota di adesione: € 20,00 (la quota comprende l’attività, l’aperitivo in tre portate, le bevande e il biglietto di ingresso in Pinacoteca valido anche per il Museo della Città di Ancona); € 17,00 minori di 14 anni

Si prega di comunicare eventuali allergie o problemi alimentari al momento della prenotazione. Degustazione di vino locale in collaborazione con F.I.S.A.R. Castelli di Jesi.Il gioco è a cura del gruppo I Delittanti.

Per “Estate al Parco Belvedere di Posatora” il 4 agosto spettacolo con gli artisti di strada.

Per Lazzabaretto Cinema 2018- alla Mole Vanvitelliana- alle ore 21,30 DETROIT 21.30 – Regia di Kathryn Bigelow. Con Will Poulter, Hannah Murray. Genere Drammatico – USA, 2017, durata 143 minuti. Lo sguardo di Kathryn Bigelow s’immerge dentro la Detroit della fine degli anni ’60. Con un impeto travolgente che fa sembrare il suo cinema ancora oggi, più di ieri, sorprendentemente attuale, trascinante, sensoriale. Ingresso intero 5€, ridotto 4€

Per Ti.Ci.Porto Festival, al Porto Antico, a partire dalle 21.30 Sabato 4 agosto 1968. La musica, gli ideali e le immagini di una generazione che voleva cambiare il mondo. Spettacolo / varietà con Elisabetta Malantrucco, Massimiliano Larocca, Marco Sonaglia e gli allievi dell’accademia. In collaborazione con l’Accademia dei cantautori di Recanati

Per la rassegna Tropicittà al Cinema Teatro italia alle 21.30 si proietta IL FILO NASCOSTO regia: Paul Thomas Anderson

DOMENICA 5 AGOSTO

Per Ti.Ci.Porto Festival, al Porto Antico, a partire dalle 21.30 Domenica 5 agosto

Difendere il mare. Conoscere e neutralizzare le nuove minacce alla salute dell’ambiente

Conferenza con Francesco Regoli, Francesca Garaventa e Serena Maso, in collaborazione con l’Università Politecnica delle Marche

Per Lazzabaretto Cinema 2018- alla Mole Vanvitelliana- alle ore 21,30 LA CASA SUL MARE Regia di Robert Guédiguian. Con Ariane Ascaride, Jean-Pierre Darroussin. Genere Drammatico – Francia, 2017, durata 107 minuti.Il nuovo lungometraggio di Robert Guédiguian, in Concorso all’ultima Mostra di Venezia, è la storia di tante anime, almeno tre generazioni, quasi a voler ribadire un’attenzione alle diverse percezioni del “tempo che passa”.

Ingresso intero 5€, ridotto 4€

Questa sera per la rassegna “TEATRO PER TUTTI … UN PO’ DAPPERTUTTTO” organizzata dall’Assessorato alla Partecipazione Democratica va in scena con ingresso libero alle ore 21,15, a Montesicuro il gruppo I millepiedi di Ancona che propone “Scampa morte”.

Per la rassegna Tropicittà al Cinema Teatro italia alle 21.30 si proietta METTI LA NONNA IN FREEZER regia: Giancarlo Fontana e Giuseppe Stasi

LUNEDI’ 6 AGOSTO

Per Lazzabaretto Cinema 2018- alla Mole Vanvitelliana- alle ore 21,30 GLI INTOCCABILI Regia di Brian De Palma. Con Kevin Costner, Sean Connery. Genere Drammatico – USA, 1987, durata 119 minuti.Uno dei vertici della carriera di Brian De Palma, Kevin Costner nei panni del capo poliziotto, Sean Connery il veterano irlandese in odore di Oscar, Robert De Niro è Al Capone. Scritto da David Mammet. Puro cinema. Rassegna “Cinque pezzi facili: il cinema di Ennio Morricone” Versione originale sottotitoli in italiano – Ingresso unico 4€

Per la rassegna Tropicittà al Cinema Teatro italia alle 21.30 si proietta LA CASA SUL MARE regia: Robert Guediguian

Per Ti.Ci.Porto Festival, al Porto Antico, a partire dalle 21.30 Lunedì 6 agosto Radio Filippì Dj set di Enrico Filippini

MOSTRE

Prosegue al Museo Tattile statale Omero FORME SENSIBILI ore 18. Paolo Annibali, Egidio Del Bianco, Giuliano Giuliani, Rocco Natale, Valerio Valeri7 luglio – 16 settembre 2018 ANCONA, Museo Tattile Statale Omero. A cura di Nunzio Giustozzi.

Cinque artisti marchigiani a significare, nell’originalità delle loro poetiche, gli orientamenti della scultura contemporanea. Quasi quaranta le opere – tra sculture, disegni e bozzetti frutto delle ricerche più recenti – fatte di diversi materiali cui si riconosce una sorta di “vocazione formale”, un’anima sensibile.

L’argilla dipinta, il legno, il travertino, i metalli, lavorati o assemblati, ma anche carte, stoffe, spaghi di un’inedita qualità tattile, offrono, tra figurazione e astrazione, sviluppi espressivi inattesi e forma e materia si modulano vicendevolmente, raggiungendo una mirabile sintesi. INGRESSO LIBERO ORARIO

luglio e agosto: dal mercoledì al sabato 17-20 domenica e festivi 10-13 e 17-20 i giovedì dal 12 luglio al 16 agosto durante la rassegna Sensi d’estate anche 21-24 settembre:

dal mercoledì al sabato 16-19 domenica 10-13 e 16-19 ultimo ingresso 30 minuti prima della chiusura. VISITE GUIDATE Tutti i sabati e le domeniche alle ore 18. Costo: 4 euro a persona; gratuito: disabili e loro accompagnatori, bambini 0-4 anni.

Prenotazione consigliata: didattica@museoomero.it – tel. 0712811935. LABORATORI CREATIVI PER FAMIGLIE 20 e 27 luglio ore 18-20 24 e 31 agosto ore 18-20 7 settembre ore 17-19 Costo: 4 euro a partecipante; gratuito: disabili e loro accompagnatori, bambini 0-4 anni. Prenotazione obbligatoria: didattica@museoomero.it – tel.0712811935. Museo Tattile Statale Omero Ancona Mole Vanvitelliana – tel. 0712811935

luglio e agosto: dal mercoledì al sabato 17-20, domenica e festivi 10-13 e 17-20, i giovedì dal 12 luglio al 16 agosto durante la rassegna Sensi d’estate anche 21-24

Fino al 24 ottobre è possibile visitare presso la Biblioteca Benincasa una nuova mostra libraria e documentaria.

Si tratta della mostra “Tra editoria e letteratura: A. Gustavo Morelli editore e tipografo ad Ancona tra Otto e Novecento”, incentrata su una figura notevole nel panorama culturale cittadino tra Otto e Novecento: il tipografo editore A. Gustavo Morelli (1852-1909). La mostra è visitabile presso lo Spazio d’Ingresso della Benincasa, in Via Bernabei 30, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19. Durante il periodo estivo (luglio e agosto), sarà visitabile il mattino, dalle 9 alle 13.30 e di pomeriggio anche il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle 17.La mostra espone anche tra l’altro una lettera del pittore Francesco Podesti, di cui Morelli pubblicò due opere. Della mostra è disponibile un catalogo presso la Sala di lettura e a richiesta si effettuano visite guidate.